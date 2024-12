information fournie par France 24 • 11/12/2024 à 12:14

L’avion Falcon du président congolais Sassou N’Guesso, une frégate et un satellite argentins, ou encore un port vénézuélien : rien n'arrête les fonds vautours. Leur stratégie ? Racheter les dettes de différentes structures, avant de se faire rembourser au prix fort. Pourquoi plus de la moitié des États ont-ils subi leurs foudres judiciaires ces deux dernières décennies ? Éléments de réponse avec Benjamin Lemoine, sociologue et auteur de "Chasseurs d’État" (Éd. La Découverte).