information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 14:41

La ministre française des Armées, Florence Parly, s'est rendu au Niger pour discuter des modalités de l'évolution du dispositif de l'opération Barkhane et des récentes évolutions politico-sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Niagale Bagayoko, chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network.