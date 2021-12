Finlande : le pays réduit de moitié le nombre de sans-abris en 10 ans

information fournie par France 24 • 14/12/2021 à 15:05

Plus personne à la rue d'ici 2030, c'est possible ? C'est en tout cas l'objectif fixé par le Parlement européen. Et un pays est en passe de réussir : la Finlande. Grâce au programme "Housing First" (le logement d'abord), le nombre de personnes sans abri a été réduit de moitié chez nos voisins du Nord. En France, où le nombre de personnes SDF augmente depuis plusieurs années, on s'inspire de ce modèle.