21/03/2024

En France, la dette se creuse et le déficit pourrait atteindre les 5,6% du PIB. Bruno le Maire, le ministre de l’économie affirme que notre modèle social va dans le mur et veut remplacer "l’état providence par un état protecteur". L’exécutif cherche la parade tout en écartant toute hausse d’impôts. Dans le même temps, l’accord du Ceta, traité de libre-échange entre l’UE et le Canada, a été rejeté par les sénateurs.