Fin du Titre 42 aux USA : l'afflux massif de personnes n'a pas eu lieu, au contraire

information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 14:13

Après la levée du "Titre 42" dans la nuit du jeudi 11 mai, le nombre de migrants a chuté de 50% alors que les autorités américaines s’attendaient à un afflux massif de migrants. Quid de cette baisse ? Selon Cléa Fortuné, maître de conférences en civilisation américaine à l’Université Sorbonne Nouvelle, invitée de France 24, "l’administration Biden demande à ce que les migrants fassent une première demande d’asile dans les pays de transit comme le Mexique, et fassent une demande via l’application mobile, CBP One, qui a ses limites." Explications.