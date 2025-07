Festival d’Avignon 2025 : la langue arabe à l'honneur

information fournie par France 24 • 07/07/2025 à 15:55

Le Festival d’Avignon a lancé sa 79e édition sous un soleil de plomb et une pluie de spectacles. Sonia Patricelli est en duplex depuis la Cité des Papes. Au programme : plus de 1700 propositions artistiques entre le IN, la sélection officielle, et le OFF, laboratoire de la scène émergente. Et cette année, la langue arabe est à l'honneur !