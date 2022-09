Félix Tshisekedi, président de la RDC : "Les élections présidentielles auront bien lieu en 2023"

information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 23:27

Le président de la République démocratique du Congo explique avoir voulu lancer un "cri de vérité" et mettre fin à l’hypocrisie en dénonçant à la tribune des Nations unies "l’agression militaire directe" du Rwanda contre son pays. Il affirme avoir relayé ce même message lors de l'entretien qu'il a eu à New York avec le président rwandais Paul Kagame en présence du président français Emmanuel Macron. Il aborde également le calendrier électoral et affirme que les élections présidentielle et législatives prévues en décembre 2023 auront lieu en temps et en heure.