information fournie par Boursorama • 30/09/2021 à 09:30

Les marchés boursiers chinois sous-performent nettement depuis plusieurs mois. En cause, notamment, le durcissement de Pékin contre la tech chinoise, mais pas seulement. Que se passe-t-il exactement en Chine ? L'analyse de Laetitia Baldeschi, responsable des études et stratégie chez CPR AM et Jean-François Bay, Directeur général de Quantalys.