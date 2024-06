Faut-il encore investir ISR ?

information fournie par Boursorama • 12/06/2024 à 14:30

L'autorité de marché européenne vient de durcir les règles des fonds durables dans le but de lutter contre l'écoblanchiment. Entre des normes plus restrictives en Europe et des Etats-Unis victimes d'une fronde politique contre l'ISR, quels sont les défis auxquels font face les fonds durables ? Les explications de Guillaume Poli, directeur général délégué chez Ofi Invest AM.

