Faut-il augmenter tous les salaires en France?

information fournie par France 24 • 16/10/2022 à 00:28

Alors que la CGT appelle à une grande grève nationale mardi 18 octobre, plusieurs secteurs ont déjà commencé les débrayages notamment ceux de l’énergie, l’aéronautique et les transports. Les grévistes réclament des hausses de salaire en raison de l’inflation qui avoisine les 6% sur un an et qui ne cesse de grignoter le pouvoir d’achat des Français. Faut-il augmenter tous les salaires pour éviter un automne de la colère? La réponse de "l'économiste atterré" Henri Sterdyniak.