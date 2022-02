Fatoumata Diabaté fait revivre les studios de rue des pères de la photographie africaine.

information fournie par France 24 • 28/02/2022 à 16:09

Nostalgique des travaux de Malick Sidibé, la photographe malienne Fatoumata Diabaté a lancé son projet "Studio Photo de la Rue" pour recréer un studio photo ambulant. Elle y tire des portraits en noir et blanc de passants qu'elle accessoirise avec des bouquets de fleurs et des chapeaux. Cela fait naître un moment de dialogue singulier entre le sujet et le photographe, une rencontre à la fois très codifiée et spontanée. Fatoumata Diabaté installe son studio à Paris, au cœur du quartier de la Goutte d'or, à l'occasion du festival Africapitales, qui se tient pendant tout le mois de mars, et dont la première édition met le Mali à l'honneur.