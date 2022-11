Face à la menace chinoise, Taïwan retient son souffle

information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 13:21

Après 70 ans de menaces chinoises, jamais Taïwan n'a subi pareille pression. Xi Jinping envisage le recours à la force et prépare son armée. L'ombre de la guerre plane sur la vie des 23 millions de Taïwanais. France 24 s'est immergée dans leur quotidien pour comprendre leurs inquiétudes et leurs espoirs. Il a rencontré des citoyens tentés par l'indépendance, de jeunes politiciens en campagne et le milliardaire va-t-en-guerre Robert Tsao qui dépense sa fortune pour préparer la défense de Taïwan.