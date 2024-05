Exposition & Jeux olympiques : quatre décennies de créations pour le chorégraphe Philippe Decouflé

information fournie par France 24 • 28/05/2024 à 16:12

En 1992, le chorégraphe Philippe Decouflé nous avait émerveillé avec les cérémonies des JO d’Albertville. Pour lui, la danse est avant tout une "une recherche du déséquilibre". Sa créativité et celle de ses complices costumiers est mise en scène pour la première fois au Centre national du costume et de la scène de Moulins dans une exposition intitulée "Planète(s) Decouflé". On peut y admirer l’un des plus beaux vestiaires de la danse contemporaine : plus de cent costumes issus de quatre décennies de créations du chorégraphe, de la trilogie Codex/Decodex/Tricodex à ceux ludiques, graphiques et colorés des JO d'Albertville.