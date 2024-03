Exposition à la radioactivité : les Navajos, victimes des "Trinity tests"

information fournie par France 24 • 12/03/2024 à 11:16

Le triomphe du film Oppenheimer ce lundi aux Oscars remet en lumière le douloureux passé des populations touchées par les explosions nucléaires. Si Hiroshima reste le bombardement le plus connu et le plus meurtrier – le film n'a d'ailleurs pas été diffusé au Japon – d'autres épisodes de contamination ont eu lieu. Nous partons dans l'état américain du Nouveau Mexique où, entre 1944 et 1986, le département de la défense américain a déversé plus de 30 millions de tonnes d’uranium en pleine réserve Navajo.