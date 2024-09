Explosions de bipeurs du Hezbollah au Liban : Israël pointé du doigt

information fournie par France 24 • 18/09/2024 à 10:40

L'explosion simultanée mardi 17 septembre à travers le Liban de bipeurs utilisés par le mouvement islamiste pro-iranien a fait neuf morts et près de 2 800 blessés, dont des centaines de membres du Hezbollah, selon le ministère de la Santé. Des responsables, américains et d'autres nationalités, ont affirmé au New York Times qu'Israël était parvenu à cacher des petits explosifs dans des bipeurs achetés par le Hezbollah à Taïwan et les a déclenchés à distance. Les précisions de Claire Duhamel, correspondante de France 24 en Israël.