information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 15:49

Le 4 août 2020, le port de Beyrouth explosait. La journaliste et autrice Dalal Mawad vivait alors encore au Liban et elle a ressenti, à 17 km de la capitale, la violence de l’explosion. Elle raconte cet énième traumatisme pour le pays dans "All she lost", un ouvrage qui revient sur les multiples plaies du Liban par les yeux et les témoignages des femmes.