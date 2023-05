Ewosmart, la start-up qui veut ramener la nature dans villes d'Afrique

information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 15:05

La désertification de Bamako, la perte de la mangrove à Douala ou les marécages grignotés par l'urbanisation à Cotonou : comment ramener la nature et la biodiversité dans les villes d'Afrique ? Habiter durablement et intelligemment les espaces urbains est un enjeu d'avenir pour faire face au réchauffement climatique. On en parle avec Arlande Joerger, fondatrice et PDG de la start-up EwoSmart qui crée des programmes de reboisement et de création d’îlots de fraîcheur dans les villes, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie spatiale.