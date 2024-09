Éthiopie : 50 ans après la fin de l'empire, la terreur du Derg reste gravée dans les mémoires

information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 10:44

Il y a 50 ans, le 12 septembre 1974, le dernier empereur d’Ethiopie, Hailé Sélassié Ier, était renversé, après 44 ans de règne. Un élan populaire contre le système féodal et une série de grèves à travers le pays mettaient un terme au régime monarchique d'alors et permettaient à l’armée de prendre le pouvoir. La dictature militaire du Derg a succédé à l’empire, jusqu'en 1991. Mais ce régime était à l’opposé des revendications du mouvement des étudiants de l’Université d’Addis Abeba, acteurs majeurs de la révolution. Notre reporter, Clothilde Hazard, a rencontré les mémoires vives de cette époque : les derniers survivants et acteurs de la révolution, encore en mesure de témoigner.