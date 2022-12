États-Unis : le second tour des Midterms en Géorgie, un test démocratique pour Joe Biden ?

information fournie par France 24 • 06/12/2022 à 20:31

Le dénouement des élections de mi-mandat se joue en Géorgie (sud des Etats-Unis). Ce mardi 6 décembre, deux candidats s'opposent dans les urnes : Herschel Walker, encensé par Donald Trump, et Raphael Warnock, soutenu par Barack Obama et Joe Biden. Un résultat décisif pour ce dernier qui pourra se targuer - si le candidat démocrate conserve son siège au Sénat - d’avoir limité la casse à la Chambre des représentants et d’avoir la majorité au Sénat. Une victoire qu'il pourrait valoriser en 2024.