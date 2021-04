France 24 • 26/04/2021 à 13:36

L'élection de Joe Biden a été marquée par trois crises majeures : démocratique, sanitaire et économique. Cent jours après son investiture, le président démocrate met en avant son action, notamment sur la vaccination record contre le Covid-19, avec plus de 200 millions de doses administrées et un plan de soutien à l'économie de 1 900 milliards de dollars. Joe Biden a-t-il réussi le pari des 100 premiers jours à la Maison Blanche ?