France 24 • 12/10/2020 à 13:47

Après un premier débat chaotique entre les deux candidats et les déclarations de Donald Trump qui, testé positif au Covid-19 a dit qu'il ne faut pas avoir peur de cette maladie, les dernières semaines avant le scrutin présidentiel du 3 novembre aux États-Unis sont de plus en plus agitées, et l'issue du vote, incertain. Le point sur une course à la Maison Blanche pas comme les autres.