États-Unis : l'espoir s'amenuise pour la création d'un syndicat chez Amazon

France 24 • 09/04/2021 à 11:27

Les partisans de la création d'un premier syndicat chez Amazon se préparaient à une défaite, jeudi soir, après la première journée de décompte des voix. La moitié des bulletins ont été dépouillés, et selon les résultats préliminaires, le "oui" n'obtiendrait que 463 voix, contre 1 100 pour le "non". Il semble donc assez peu probable que la tendance puisse s'inverser et que le "oui" passe la barre des 1 608 voix nécessaires pour l'emporter, alors qu'il reste un peu plus de 1 600 bulletins à dépouiller.