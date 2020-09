États-Unis : en Californie, la rentrée scolaire à distance accroît les inégalités

France 24 • 18/09/2020 à 13:25

En Californie, 7 millions d'élèves n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire. Chaque jour, 3 000 nouveaux cas de Covid-19 sont détectés dans cet État où le gouverneur a donc préféré laisser les 10 000 établissements fermés. Il a aussi prévenu que la classe à distance pourrait durer toute l'année scolaire. C'est là que les inégalités surgissent entre les plus défavorisés et les plus riches. Comment assurer un suivi académique égalitaire face à de telles disparités ?