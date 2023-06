information fournie par France 24 • 05/06/2023 à 23:22

La plus grande plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance est assignée en justice par la SEC pour contournement de la réglementation. Le gendarme américain des marchés financiers accuse Binance et son patron Changpeng Zhao d'avoir notamment opéré sur le territoire des Etats-Unis comme une bourse non enregistrée ou d'avoir détourné des actifs de clients vers Sigma Chain, une entité appartenant à Changpeng Zhao.