Espagne : le scandale des placements d'enfants

information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 15:14

En 2020, 50 000 enfants étaient sous tutelle de l'État en Espagne. Un chiffre élevé du à de graves défaillances du système judiciaire : le placement d’office est cinq fois plus pratiqué qu’en France car il suit souvent un principe de précaution. À la différence de l'Hexagone où un juge doit trancher, la décision repose uniquement sur des dossiers élaborés et validés par des travailleurs sociaux. Un acte lourd de conséquences car il est, la plupart du temps, irréversible. Un reportage d'Anaïs Guérard et Laura Cambaud.