France 24 • 18/12/2020 à 15:15

Avec plus de 300 boulangeries à travers le monde, la Maison Kayser doit adapter son outil de production "en permanence", explique le patron de l'entreprise et artisan Éric Kayser. Alors qu'en France, les boulangeries sont considérées comme des commerces essentiels et n'ont pas fermé pendant le confinement, ailleurs dans le monde, cela n'a pas forcément été le cas.