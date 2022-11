Éric Baradat, directeur de la photographie à l’AFP, dévoile les images de l’année 2022

information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 13:17

L’Agence France presse dévoile son livre "Focus, le regard des photographes de l’AFP", un ouvrage de 300 photos qui revient sur les événements les plus marquants de l’année 2022. Qu'est ce qui fait qu'une photo va retenir l'attention plus qu'une autre ? Dans quelles conditions travaille un photojournaliste ? Éric Baradat, directeur de la photographie à l’AFP, commente différents clichés, en revenant sur la "force et la puissance d'émotion" d'une image.