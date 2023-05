information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 10:04

La campagne en Turquie entre dans sa dernière ligne droite. L'élection sera-t-elle fiable ? Reccep Tayip Erodgan est-il prêt à se soumettre au verdict des urnes ? On va plus loin avec Marc Semo, Bilal Tarabey et Ludovic de Foucaud à Istanbul.