Enrico Letta : "Les Européens épargnent pour enrichir les États-Unis"

information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 17:54

Nous recevons cette semaine Enrico Letta, ancien Premier ministre italien et député européen, actuel président de l’institut Jacques Delors. Auteur d’un rapport sur le marché unique européen remis aux 27 chefs d’État au dernier sommet, le 18 avril, il tire la sonnette d’alarme sur le décrochage économique européen face à la concurrence américaine et chinoise. À quelques semaines d’un scrutin crucial pour l’Union européenne, il juge que même les eurosceptiques ont été convaincus par l’UE, puisqu’ils ne veulent plus d’un "exit".