Enrico Letta : "L'Union européenne est en train de devenir une puissance qui n'est plus naïve"

information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 11:31

Le marché intérieur, symbole de la fin des frontières, de la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux, et de l’harmonisation des normes, est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis, notamment le retour en force de l'État et de l'interventionnisme industriel. Face à la concurrence croissante de la Chine et des États-Unis, comment réinventer ce marché unique et l’adapter aux transitions numériques et écologiques ? Pour en parler, nous accueillons Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, ancien chef du Parti démocrate et actuel président de l’Institut Jacques Delors.