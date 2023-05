Enlèvement d'Olivier Dubois: "Le trouble jeu de l'armée française"

information fournie par France 24 • 17/05/2023 à 07:36

A la Une de la presse, ce mercredi 17 mai, les révélations de Libération, Le Monde et RFI, sur les tentatives des militaires de l’opération «Barkhane» d’utiliser le journaliste Olivier Dubois à son insu. Le retrait, hier, en Espagne, de sept anciens membres de l’organisation ETA, condamnés pour leur implication dans des assassinats, de la course aux municipales. La journée internationale contre l’homophobie. Et la tribune d’une centaine d’actrices et acteurs français.