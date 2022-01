En Turquie, une vague de xénophobie contre les réfugiés arabes

information fournie par France 24 • 17/01/2022 à 16:27

La Turquie est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde. Il s'agit essentiellement de Syriens qui ont été soignés gratuitement par l'État turc et pris en charge. Mais dix ans après le début du conflit en Syrie, de plus en plus de Turcs estiment qu'ils doivent repartir. Alors que la situation économique se dégrade en Turquie, les discours et les actes xénophobes se multiplient. Dans la ville de Bolu, située en Anatolie, le maire nationaliste tente ainsi de faire voter des lois discriminatoires contre les étrangers. Ludovic de Foucaud, Shona Bhattacharyya et Hussein Asad s'y sont rendus pour réaliser ce reportage.