En Thaïlande, les jeunes du soulèvement pro-démocratie entre espoir et déception

information fournie par France 24 • 31/01/2025 à 11:02

C’était en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, des centaines de milliers d’étudiants envahissaient les rues de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Des manifestations monstres et un mouvement de contestation inédit au "pays du sourire". Ces jeunes Thaïlandais ont bravé le plus grand interdit du royaume : réclamer une réforme de la monarchie. Cinq ans après, certains manifestants se battent toujours pour plus de démocratie. D’autres, brisés par une répression sévère, ont perdu l’espoir de changer la politique de leur pays.