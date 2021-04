En Thaïlande, l'orpaillage en attendant le retour des touristes

France 24 • 02/04/2021 à 17:44

On part dans le sud de la Thaïlande où une activité a profité de la crise : l'orpaillage. De plus en plus de Thaïlandais, au chômage à cause de la pandémie, se tournent vers la recherche d'or. Une activité ancestrale dans le sud du royaume. Le gouvernement de ce pays peu touché par le covid, 93 morts pour une population de 69 millions d'habitants - équivalente à celle de la France -, a choisi de fermer ses frontières depuis un an avec des quatorzaines strictes. 20 % du PIB du pays dépendait du tourisme.