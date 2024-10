En Russie, la propagande des bonnes mœurs s'invite dans les émissions de divertissement

information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 12:09

Le 17 octobre, la Douma, chambre basse du Parlement russe, a adopté en première lecture une loi qui punit la "propagande du child free" : l'incitation publique au refus de faire des enfants. Selon son chef Viatcheslav Volodine, la Douma continue ainsi de "former un champ légal de défense des enfants, de la famille et des valeurs traditionnelles". Une offensive de promotion des "bonnes mœurs" et autres valeurs traditionnelles qui, sur fond de guerre en Ukraine, prend la forme d'une joute civilisationnelle avec l'Occident et s'invite jusque dans les émissions de divertissement à la télévision russe.