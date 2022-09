information fournie par France 24 • 15/09/2022 à 23:50

Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, la Russie a du mal à écouler ses hydrocarbures, dont la vente représente pourtant 40% de son budget fédéral. Pour subvenir à ses besoins et continuer à alimenter sa guerre contre Kiev, Moscou cherche des marchés refuges et s'est tourné vers ses voisins chinois et indien.