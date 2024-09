information fournie par France 24 • 14/09/2024 à 12:56

Les organisations se mobilisent contre l'immigration clandestine. Depuis ce matin, une campagne de sensibilisation et de formation a été lancée à Conakry. Ce programme vise à former plus de 4 000 migrants de retour au pays en entrepreneuriat. Plus d'informations avec le correspondant de France 24 en Guinée, Malick Diakité.