information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 15:20

Contre la pollution au chlordécone et la standardisation des grandes surfaces, Steve Salim fédère des producteurs locaux pour proposer des paniers de fruits et légumes 100 % guadeloupéens, sans pesticides. À la clé : des produits oubliés, des prix imbattables et une alimentation plus saine. Une alternative agroécologique et citoyenne à l’importation des produits. Reportage de nos confrères de France 2.