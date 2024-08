En Allemagne, Wagenknecht bouscule la gauche

information fournie par France 24 • 31/08/2024 à 11:46

Des élections auront lieu demain dans les Länder de Thuringe et de Saxe, à l'est de l'Allemagne, avant le renouvellement du Parlement le 22 septembre. L'extrême droite, l'AFD, est créditée de 30% des voix et pourrait s'imposer comme 1ère force locale. Son leader en Thuringe, Björn Höcke, use de références au passé nazi et parle de "peuple homogène". À gauche, Sahra Wagenknecht s’est imposée au fil des années en égérie de la gauche radicale. Au mois de janvier dernier, elle a créé son propre parti, l’Alliance Sarra Wagenknecht en quittant die Linke. Elle est créditée de 15 à 20% des intentions de vote. Reportage Anne Mailliet, Marie Pannetrat et John Laurenson.