En Allemagne, les entreprises inquiètes de la montée de l'extrême droite

information fournie par France 24 • 05/02/2024 à 23:21

L'AfD monte en puissance. L'Alternative pour l’Allemagne, la formation d’extrême droite, serait même devenue la seconde force politique du pays, créditée de plus de 20% des intentions de vote aux élections européennes et de 30% aux régionales de 2024 dans les länder de l’est. Cette progression inquiète les milieux économiques et industriels. Outre la sortie de l'euro et de l'Union européenne, le parti milite en effet contre l’immigration de main-d'œuvre étrangère. Or avec sa fécondité en berne, l'Allemagne compte sur ces bras et cerveaux issus de l’immigration. Alors depuis plusieurs semaines, certaines entreprises se mobilisent.