information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 13:59

Le syndrome d'alcoolisme fœtal touche les bébés dont les mères ont bu durant la grossesse. Il provoque des malformations et des retards mentaux. La région du Cap en Afrique du Sud est la plus touchée au monde avec 111 cas diagnostiqués pour 1 000 nouveau-nés. Reportage de Caroline Dumay, Eunice Masson et Stefan Carstens.