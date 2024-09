En Afrique, cette association de handisport aide des porteurs de handicap à prendre confiance en eux

information fournie par France 24 • 08/09/2024 à 12:30

En Tunisie, le handisport se développe peu à peu notamment grâce aux succès des champions paralympiques tunisiens. Environ 240 000 personnes sont porteuses d’un handicap dans le pays. À l’association Gaïa, une ferme thérapeutique pour handicapés à Tunis, les encadrants ont introduit depuis 2007 les activités sportives dont l’équitation pour aider de nombreux jeunes handicapés mentaux et moteurs, à prendre confiance en eux et s’épanouir à travers le sport. Reportage de Lilia Blaise, Hamdi Tlili et Natalia Odisharia.