En Afghanistan, les femmes réduites au silence par les Taliban

information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 17:50

Le ministère afghan de la Justice a édicté une nouvelle loi qui muselle encore un peu plus les femmes. Désormais, les Afghanes ne doivent plus faire entendre leurs voix en public. Elles ne peuvent donc plus chanter, réciter une poésie ou même lire à voix haute si elles ne sont pas confinées dans un espace fermé. Trois ans après le retour au pouvoir du groupe taliban, elles ne sont plus que des ombres dans la société afghane. Cet apartheid de genre est condamné par des organisations comme Amnesty International mais n’existe pas encore en droit international.