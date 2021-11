information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 12:17

Emmanuelle Perié-Bardout et son mari Ghislain Bardout sont explorateurs. Depuis une quinzaine d'années ils sillonnent les océans et alertent sur les effets du réchauffement climatique sur les fonds marins. Ils présentent leur ouvrage "Entre deux mondes" qui relate quatre années d'exploration menées dans le cadre du programme "Under the pole".