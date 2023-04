information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 11:32

Emmanuel Véron est docteur en géographie et spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales à l'Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Il revient, pour Paris Direct, sur les exercices militaires d’ampleur menés par la Chine autour de Taïwan ces derniers jours.