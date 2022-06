Emmanuel Macron en Ukraine : l'opposition très critique sur le timing

information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 18:20

Emmanuel Macron est à Kiev pour rencontrer son homologue ukrainien. Une visite "d'unité et de soutien" qui fait des vagues du côté de l'opposition exploitant avec force l'éloignement du chef de l'état à 3 jours du second des législatives. Sur le plateau de Politique, présentée par Roselyne Febvre et en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, David Revault-d'Allonnes du JDD, Julie Marie-Leconte de France info et Stéphane Vernay de Ouest France.