Émission spéciale : les espoirs et attentes de la jeunesse colombienne

information fournie par France 24 • 25/05/2022 à 11:26

Les Colombiens sont appelés à désigner le 29 mai un successeur au président Ivan Duque, six ans après les accords de paix et un an après un mouvement de contestation inédit. La jeunesse du pays avait alors crié sa colère dans les rues du pays, obtenant en réponse les balles de l'armée. Rencontres croisées avec des jeunes déterminés à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de leur pays : certains ont appartenu aux Farc ou à un gang, d'autres sont militants étudiants, enfants de dirigeant politique assassiné ou bien des déplacés qui vivent sous la menace des narcotrafiquants.