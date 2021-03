Emily O'Reilly : "Les institutions doivent être aussi transparentes que possible sur les vaccins"

France 24 • 26/03/2021 à 14:48

La médiatrice de l'Union européenne, l'Irlandaise Emily O'Reilly, reçoit annuellement environ 2 500 plaintes de citoyens, d'entreprises, d'ONG, d'universités. Elle répond aux questions de Caroline de Camaret sur l'impact de la crise du Covid sur sa fonction. Selon elle, les institutions de l'Union européenne doivent être aussi transparentes que possible sur les vaccins et sur tous les sujets qui ont trait à la pandémie. "Si les citoyens croient ou craignent qu'il y a des choses cachées, cela risque de faire monter le sentiment anti-vaccin et c'est dangereux".