information fournie par France 24 • 27/04/2022 à 14:03

Les tractations en vue des élections législatives, prévues en juin, battent déjà leur plein. À gauche, à droite et dans le camp de la majorité, l'heure est aux négociations pour tenter de trouver la formule gagnante. Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique à Paris Match, et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards, en parlent autour de Marc Perelman.