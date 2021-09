information fournie par France 24 • 28/09/2021 à 14:00

Former une coalition dirigée soit par le SPD ou par le bloc conservateur CDU-CSU pourrait prendre plusieurs mois. Quelle que soit l'alliance, "il y aura une politique défendable, pragmatique et réaliste," estime Isabelle Bourgeois, Chercheuse spécialiste de l'Allemagne. Elle souligne également que tous les partis "ont affirmé qu'ils allaient faire leur possible pour que ça aille vite et que ça ne soit plus Angela Merkel qui prononce les vœux à la fin de l'année, mais le nouveau chancelier."